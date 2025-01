Atak nożownika przed centrum handlowym w Olkuszu. Drugi w ciągu dwóch dni

Cztery osoby zostały ranne po ataku nożownika, do którego doszło przed centrum handlowym w Olkuszu. – Mężczyzna został ujęty, to 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego – mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To już drugi atak nożownika w Olkuszu w ciągu dwóch dni.