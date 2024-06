Drożej w sklepach przez zmiany w ustawie o niedzieli handlowej? Ekspert odpowiada Adam Abramiuk 13.06.2024 13:14 Podwyżki cen na półkach mogą być skutkiem liberalizacji handlu w niedzielę – powiedział w „Magazynie ekonomicznym” RDC Waldemar Rogowski. Główny analityk BIG InfoMonitor odniósł się do możliwości nowelizacji ustawy dotyczącej niedziel handlowych zakładającej podwójne wynagrodzenie i wolny dzień w tygodniu za pracę w niedzielę.

Galeria handlowa (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

WALDEMAR ROGOWSKI | POLACY A HANDEL W NIEDZIELĘ | POSŁUCHAJ PODCASTU

Sejm zajmie się projektem ustawy o handlu w niedzielę. Jej nowelizacja autorstwa posłów Polski 2050 zakłada, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Zdaniem analityka BIG InfoMonitor Waldemara Rogowskiego to rozwiązanie może być problemem zwłaszcza dla mniejszych sklepów.

– To dodatkowe sto procent, czyli pensja jak w święta. Jednak handel detaliczny działa na bardzo niskich marżach, mamy też wojnę cenową z dwoma znanymi dyskontami, co jeszcze bardziej obniża ceny, więc wcale nie jest powiedziane, że będzie to opłacalny zabieg i czy rzeczywiście obrót będzie na tyle duży, że rekompensuje te koszty i da jeszcze zarobić – mówił w Radiu dla Ciebie.

Zdaniem autorów projektu poprawki proponowane rozwiązanie ma charakter kompromisowy. Jak czytamy, „zgoda na częściowe niedzielne otwarcie sklepów wraz z wyższymi wynagrodzeniami dla pracowników pozwolą pogodzić interesy klientów chcących robić zakupy oraz pracowników sektora”.

Najbliższa niedziela handlowa będzie 30 czerwca, następna 25 sierpnia, a później 15 i 22 grudnia.

