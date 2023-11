„Mniej śmieci – więcej pamięci”. Caritas Polska apeluje RDC 01.11.2023 16:03 „Mniej śmieci – więcej pamięci” — apeluje o to Caritas Polska w dniu uroczystości Wszystkich Świętych. Organizacja powołując się na dane Najwyższej Izby Kontroli, zwraca uwagę, że w Polsce jest ponad 15 tys. cmentarzy, a każdy z nich w listopadzie może być źródłem nawet 200 ton śmieci, głównie tworzyw sztucznych.

„Mniej śmieci – więcej pamięci” to hasło, promowane przez Caritas Polska (autor: Warszawa/X)

Caritas Polska apeluje, by przeżyć uroczystość Wszystkich Świętych z pamięcią i miłością do bliskich, zamiast kupować w hurtowych ilościach znicze.

Rzeczniku Caritasu Maciej Dubicki podkreśla, że to nie konkursy na najlepiej rozświetlony nagrobek, ale czas pamięci o tych, którzy odeszli.

— Zachęcamy do tego, żeby na przykład skorzystać z jednego ekologicznego, dobrego znicza, czy to szklanego, czy glinianego, i zapaleniu na nagrobku jednego zamiast pięciu, dziesięciu czy ilości, które powodują potem stertę śmieci — mówi Dubicki.

Warto rozważyć skorzystanie ze „zniczodzielni”.

— To jest miejsce, w którym możemy skorzystać z jeszcze dobrego znicza. Zachęcamy do tego, żeby się podzielić, jeżeli ktoś ma taki znicz. Jeżeli jest „zniczodzielnia” na cmentarzu, to zachęcamy, aby go tam zostawić dla innych osób. Jak upiększamy nagrobki kwiatami, to warto, aby były one naturalne, niesztuczne. Plastik się w naszym środowisku bardzo długo rozkłada — tłumaczy Dubicki.

Caritas Polska, powołując się na dane Najwyższej Izby Kontroli, zwraca uwagę, że w Polsce jest ponad 15 tys. cmentarzy, a każdy z nich w listopadzie może być źródłem nawet 200 ton śmieci, głównie tworzyw sztucznych. W rezultacie daje to 3 mln ton odpadów.

