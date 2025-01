Zapalenie metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice. 10 osób poszkodowanych RDC 22.01.2025 11:33 W kopalni Knurów-Szczygłowice należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło w środę do zapalenia metanu. 10 osób zostało poszkodowanych. –Trwa akcja ratownicza – przekazał Sławomir Starzyński z biura prasowego JSW. Do zdarzenia doszło na poziomie 850 metrów pod ziemią.

Teren kopalni Knurów-Szczygłowice w Knurowie (autor: PAP/Michał Meissner)

Wypadek w kopalni Knurów Szczygłowice. Doszło do zapalenia metanu – przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

– Mamy informację o 10 poszkodowanych. (...) Trwa akcja ratownicza – powiedziała rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego Anna Swiniarska-Tadla. Dodała, że poszkodowani górnicy są transportowani na powierzchnię, gdzie czekają na nich służby medyczne.

W komunikacie spółka JSW poinformowała, że do zdarzenia doszło w ścianie XVII pokładu 405/1 poniżej poziomu 850 m.

Rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Robert Wnorowski przekazał, że na miejsce skierowano dwa zastępy ratowników z centralnej stacji w Bytomiu oraz dwa zastępy z okręgowej stacji w Wodzisławiu Śląskim.

W akcję włączono także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kiedy wybucha metan?

Wybuchy metanu i pożary spowodowane zapaleniem się tego gazu, to – obok tąpnięć i wybuchów pyłu węglowego – najczęstsze naturalne przyczyny górniczych katastrof na świecie. Zagrożenie metanowe wzrasta wraz z eksploatacją coraz niższych pokładów.

Metan jest bezbarwnym gazem bez woni i smaku, lżejszym od powietrza. To główny składnik naturalnych gazów, często występujących w pokładach węgla. Pali się prawie nieświecącym płomieniem z błękitną aureolą. Tworzy z powietrzem wybuchową mieszaninę. Wybucha, gdy jego stężenie w powietrzu mieści się w granicach od ok. 4-4,5 do ok. 15 proc.

W śląskich kopalniach zdarzają się zapalenia metanu – z reguły bez poważnych skutków. Zapalenie tym się różni od wybuchu, że nie powoduje skutków dynamicznych – gaz spala się, nie ma natomiast eksplozji i podmuchu.

Aby metan się zapalił, potrzebna jest iskra. Może ona powstać np. w wyniku pracy podziemnych urządzeń lub uderzenia o siebie twardych skał

