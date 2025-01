Ekspert ds. energetyki w RDC: polski sektor węglowy jest nierentowny Marta Hernik 10.01.2025 21:44 9 mld zł straty wygenerował w pierwszym półroczu ubiegłego roku polski sektor węglowy. Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki, skomentował w Polskim Radiu RDC protest związkowców górniczych w Warszawie, który odbył się w czwartek. - Koszt wydobycia jednej tony węgla w Polsce średnio to jest ok. 820 zł. Za tę samą tonę węgla w portach ARA płacimy ok. 480 do 500 zł – mówił na antenie

W czwartek w Warszawie odbył się protest związkowców zrzeszonych m.in. w śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Sprzeciwiają się oni m.in. zamykaniu elektrowni węglowych, w tym Elektrowni Rybnik, Dolna Odra i Łaziska.

W Polskim Radiu RDC problemy w polskim górnictwie komentował Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki. Podkreślał, że węgiel produkowany w Polsce jest nierentowny.

– Jest nierentowny, jeżeli chodzi o możliwości jego odsprzedaży gdzieś indziej poza polskie elektrownie. Koszt wydobycia jednej tony węgla w Polsce średnio to jest ok. 820 zł. Za tę samą tonę węgla w portach ARA płacimy ok. 480 do 500 zł – mówił na antenie.

Jak tłumaczył, do wydobycia węgla musimy w Polsce sporo dorzucać i robimy to wszyscy.

– Solidarnie jako podatnicy w sumie można powiedzieć, że do 2030 roku to będzie jeszcze kolejne 80 mld zł. Tak policzyłem, że w trakcie trwania tego protestu, czyli przez około 4 godziny, do górnictwa węgla kamiennego dopłynęło w sumie 4 mln zł pomocy publicznej – komentował Wiech.

W czwartkowej demonstracji wzięło udział kilka tysięcy pracowników sektora energetycznego i wydobywczego.

