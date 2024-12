Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem na święta? Policja radzi [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 23.12.2024 21:22 Czas wyjazdów na Święta Bożego Narodzenia wiąże się z ryzykiem włamań. Policjanci przypominają, że jest to moment wzmożonej aktywności złodziei. Jak odpowiednio przygotować dom i mieszkanie przed podróżą? Sprawdziliśmy to w Polskim Radiu RDC.

Jak nie dać się włamywaczom? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Lubelska)

Policjanci przypominają, aby odpowiednio zabezpieczyć mieszkania i domy przed świątecznymi wyjazdami.

Zazwyczaj złodzieje wybierają do włamania te domy, gdzie nie ma zabezpieczeń, nadmiernego oświetlenia i położone na uboczu. Policja zachęca, by zamontować system alarmowy, monitoring, rolety antywłamaniowe, zamki z atestem i inne zabezpieczenia przeciwwyważeniowe, a także oświetlenie.

Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji instruuje, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje miejsce zamieszkania przed wyjazdem.

— Zwróćmy uwagę na to, żeby zamykać wszystkie drzwi. Upewnijmy się też, że wszystkie okna są zamknięte, również okna do komórki, z których można przejść do domu. Jeżeli mamy kilka zamków w drzwiach, używajmy wszystkich. Nie zostawiajmy kluczy za doniczką i pod wycieraczką. To są pierwsze miejsca, w których sprawdzają złodzieje — wymienia Chmura.

Gotówkę, kosztowności czy inne wartościowe przedmioty lepiej zdeponować w banku niż w komodzie na bieliznę, bo ta zostanie sprawdzona przez włamywacza w pierwszej kolejności.

Poprośmy też sąsiadów czy rodzinę, by doglądali mieszkania w czasie naszej nieobecności i zabierali na bieżąco korespondencję czy zapalili na chwilę światło.

W okresie świątecznym trzeba się liczyć ze wzmożonymi kontrolami na drogach. Policjanci będą sprawdzać trzeźwość i stan techniczny pojazdów.

Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić poziom płynów ci rodzaj ogumienia, który powinien być odpowiedni do panującej aury.

