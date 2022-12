CBA zatrzymało kolejną osobę w śledztwie o wyrządzenie szkody 1 mln zł PZPN

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody 1 mln zł Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Zespół prasowy CBA potwierdził w piątek, że zatrzymany to Andrzej P. Z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystkie informacje, które możemy przekazać - zaznaczył zespół.