M. Kamiński: Sikorski i Tusk lepszymi kandydatami na prezydenta niż Trzaskowski Miłosz Kuter 10.10.2024 11:47 Sikorski i Tusk lepszymi kandydatami dla KO niż Rafał Trzaskowski - mówił w Polskim Radiu RDC Michał Kamiński. Wicemarszałek Senatu z Trzeciej Drogi wskazał, w którą stronę powinna iść największa partia koalicji rządzącej, jeżeli chce wygrać wybory prezydenckiej. Jego zdaniem, prezydent Warszawy mógłby nie otrzymać odpowiedniego poparcia innych koalicjantów.

Michał Kamiński (autor: RDC)

Wicemarszałek Senatu z Trzeciej Drogi w Poranku Polskiego Radia RDC wskazał, kogo koalicja rządząca powinna wybrać na kandydata na Prezydenta RP. Michał Kamiński powiedział, że lepszym wyborem byłby Radosław Sikorski lub Donald Tusk niż Rafał Trzaskowski.

- Prezydent Warszawy mógłby nie otrzymać odpowiedniego poparcia innych koalicjantów - mówił senator Michał Kamiński. - Przy całym ogromnym szacunku dla Rafała Trzaskowskiego, jemu trudno byłoby się stać kandydatem całej koalicji. A zarówno Sikorski, jak i Tusk, to są kandydaci, którzy mają te papiery na to. Panie redaktorze, mówię to bardzo szczerze, kandydat tylko Platformy Obywatelskiej, nie wiem, czy pokona kandydata Prawa i Sprawiedliwości - tłumaczył.

„Z Trumpem dobrze dogada się każdy polski prezydent”

Kamiński odniósł się także do wyborów w USA, które już 5 listopada. O fotel starają się Donald Trump i Kamala Harris.

- Jeśli wygra Trump, prezydent każdej opcji w Polsce będzie mógł coś ugrać - wskazał Kamiński. - Dopóki Polska będzie wydawać na zbrojenia tyle, ile wydaje, z Trumpem dobrze dogada się każdy polski prezydent. Przy całym szacunku do jego zdolności przywódczych, jeżeli zostanie - co nie jest jeszcze powiedziane - prezydentem, będzie też prezydentem koalicyjnym - wyjaśnił.





Nowa Lewica zadeklarowała już, ze wystawi kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich. Prawdopodobnie kandydować będzie kobieta. Z innych partii na razie oficjalnego kandydata ma Konfederacja, którym będzie Sławomir Mentzen