Jutro w Warszawie spotkanie szefów MSZ unijnej Wielkiej Piątki i Wielkiej Brytanii RDC 18.11.2024 16:14 Jutro w Warszawie spotkanie szefów MSZ unijnej Wielkiej Piątki i Wielkiej Brytanii. Wśród tematów, jakie poruszą szefowie dyplomacji: Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii będą kwestie związane z obronnością Europy i relacjami transatlantyckimi w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Radosław Sikorski (autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET)

Szefowie dyplomacji Wielkiej Piątki i Wielkiej Brytanii spotkają się jutro w Warszawie.

Jak przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński, spotkanie, które odbędzie się we wtorek w Pałacu na Wyspie w Warszawie, rozpocznie śniadanie robocze, potem zaplanowano rozmowy plenarne. Wezmą w nich udział szefowie MSZ Polski, Niemiec, Francji i Włoch: Radosław Sikorski, Annalena Baerbock, Jean-Noel Barrot i Antonio Tajani. Zdalnie w wydarzeniu ma wziąć też udział szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares i - prawdopodobnie - szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy.

W spotkaniu ministrów będzie uczestniczyć również przyszła Wysoka Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaja Kallas. Pierwotnie planowano też udział w wydarzeniu szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybihy, jednak - jak przekazał PAP rzecznik MSZ - będzie on w tym czasie w drodze z USA do Ukrainy, gdzie ma zaplanowany udział w wydarzeniach związanych z tysięcznym dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Przypada on właśnie we wtorek.

Kwestie obronności Europy

Według Wrońskiego, głównymi tematami rozmów będą kwestie związane z obronnością Europy i relacjami transatlantyckimi w obecnej sytuacji geopolitycznej; rzecznik MSZ nie wykluczył, że uczestnicy wtorkowego spotkania także w sposób szczególny odniosą się do tysięcznego dnia wojny w Ukrainie.

Przed południem zaplanowano też wspólną konferencję prasową Sikorskiego, Baerbock, Barrota i Tajaniego.

Tematy europejskiej polityki bezpieczeństwa i przyszłości relacji transatlantyckich z USA, były tematem wcześniejszej rozmowy telefonicznej szefów MSZ państw Trójkąta Weimarskiego - czyli Polski, Francji i Niemiec; rozmowa ministrów w tym formacie odbyła się 9 listopada.

W ubiegłym tygodniu, podczas spotkania z sympatykami w Katowicach, szef MSZ Radosław Sikorski, mówiąc o wtorkowym spotkaniu podkreślał, że w Warszawie będą prowadzone najważniejsze rozmowy o wojnie w Ukrainie. "W przyszłym tygodniu będę gospodarzem spotkania w formacie Trójkąta Weimarskiego Plus" - powiedział wówczas Sikorski, odnosząc się do piątkowej rozmowy telefonicznej kanclerza Niemiec Olafa Scholza i Władimira Putina.

Przypomniał, że Polska działa zgodnie z zasadą, że decyzje dotyczące Ukrainy nie mogą zapadać bez tego kraju. Ocenił, że "sprawy przyspieszają". "Jak państwo widzą, to w Warszawie będą prowadzone najważniejsze rozmowy o tym kryzysie" - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

