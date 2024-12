PKW ma się zająć dziś sprawozdaniem komitetu PiS. Co z wyborami prezydenckimi? Miłosz Kuter 30.12.2024 10:37 Państwowa Komisja Wyborcza po raz trzeci w tym miesiącu ma się zająć sprawozdaniem finansowym Prawa i Sprawiedliwości za ubiegłoroczne wybory do Sejmu i Senatu. Na początku miesiąca PKW odrzuciła sprawozdanie, jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej przyznała rację partii po odwołaniu. PKW zdecydowała, że nie odniesie się do wyroku dopóki nie zostanie uregulowana systemowa sytuacja Izby - część polityków i sędziów podważa legalność jej składu.

Państwowa Komisja Wyborcza (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała skargę PiS na odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych z 2023 r. 16 grudnia PKW, stosunkiem głosów 5:4, zdecydowała o odroczeniu obrad w sprawie sprawozdania PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP" statusu prawnego Izby Kontroli SN, której status jest kwestionowany m.in. przez rząd i część członków PKW.

Sprawa ta miała wrócić do PKW 23 grudnia w trybie obiegowym, jednak Komisja nie podjęła uchwały w tym trybie. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował wtedy, że czterech członków PKW wyraziło sprzeciw wobec podejmowania uchwały w sprawie sprawozdania w takim trybie. Tłumaczył, że wystarczy, aby jeden z członków Komisji wyraził sprzeciw wobec podjęcia uchwały w trybie obiegowym - wówczas należy wyznaczyć termin posiedzenia, na którym ma zapaść decyzja w danej sprawie. W związku z tym termin posiedzenia w sprawie sprawozdania PiS szef PKW wyznaczył na 30 grudnia, na godzinę 12.

Pojawiły się jednak pytania co z wyborami prezydenckimi - Izba miałaby decydować o ich legalności.

Co z wyborami prezydenckimi?

Jak mówił na naszej antenie poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, ta sprawa musi zostać szybko rozstrzygnięta.

Artur Łącki w Poranku Polskiego Radia RDC

- Myślę, że sprawa Sądu Najwyższego, a szczególnie tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, da się wyjaśnić. W Polsce fakt, jest potrzeba akceptacja Sądu Najwyższego w wyborach prezydenckich, czyli Sąd Najwyższy musi stwierdzić ważność wyborów prezydenckich, ale w Konstytucji jest zapisane jasno, Sąd Najwyższy. Nie jest zapisana żadna izba, tylko Sąd Najwyższy - tłumaczył.

Po decyzji PKW z 16 grudnia o odroczeniu obrad dotyczących sprawozdania komitetu wyborczego PiS toczy się dyskusja o jej prawomocności. Zgodnie z Kodeksem wyborczym uznanie skargi przez SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania komitetu wyborczego. PiS w sprawie decyzji PKW o odroczeniu obrad złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pięciu członków PKW, którzy głosowali za odroczeniem posiedzenia. Decyzję PKW skrytykował także prezydent Andrzej Duda.

Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW - jest kwestionowany przez obecny rząd, a także część członków PKW. Powstała ona na mocy ustawy o SN z 2017 r. i tworzą ją osoby powołane po 2017 r. na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z grudnia 2017 r.

W drugiej połowie listopada PKW przyjęła stanowisko, w którym postuluje, aby w sprawach przed SN i innymi sądami nie brały udziału osoby powołane do orzekania przez KRS po 2017 r. Zapowiedziano wówczas, że sprawach z udziałem PKW, w których miałyby orzekać takie osoby, Komisja będzie wnioskować o ich wyłączenie. Stanowisko to nie zostało jednak przyjęte jednomyślnie.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział wówczas, że był zwolennikiem "niepodejmowania tego typu stanowiska, bo to nie jest uchwała, to nie jest rozstrzygnięcie" i że PKW "nie jest uprawniona do podejmowania w tym zakresie decyzji". Z kolei zastępca przewodniczącego Komisji sędzia Wojciech Sych wydał oświadczenie, że stanowisko to, jako sprzeczne z unormowaniami konstytucji, nie może wywoływać skutków prawnych.

