Zmarł w trakcie policyjnej interwencji. Sprawa w płockiej prokuraturze Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.12.2022 16:43 Płocka komenda i prokuratura ustalają przyczyny śmierci mężczyzny, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji. W nocy z niedzieli na poniedziałek 32-latek dobijał się do mieszkania byłej partnerki. Wezwany został patrol.

Policja (autor: KSP)

Mężczyzna - zdaniem policji - nie reagował na wydawane polecenia. Funkcjonariusze ujawnili przy nim susz roślinny oraz kryształki i podjęli decyzję o zatrzymaniu 32-latka.

- W związku z zachowaniem mężczyzny, policjanci zmuszeni byli użyć siły fizycznej oraz kajdanek – mówi Krystyna Kowalska, rzeczniczka płockiej komendy. - W trakcie interwencji mężczyzna stracił przytomność. Policjanci natychmiast wezwali karetkę, a do czasu jej przyjazdu udzielali pomocy. Po ustabilizowaniu stanu mężczyzny, przewieziony został on do szpitala, gdzie o godzinie 5:25 zmarł. Ciało mężczyzny zabezpieczono w prosektorium, celem wykonania sekcji zwłok. Całość interwencji została zarejestrowana przez kamery - wyjaśnia.





Nagrania oraz wszystkie materiały dotyczące tej interwencji zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Płocku.

