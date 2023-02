Płockie schronisko zachęca do adopcji kotów Izabela Stańczak 19.02.2023 11:42 Syjamskie, perskie, europejskie i ….dachowce. Płockie schronisko, w związku z piątkowym Dniem Kota, organizuje w niedzielę spotkanie, które ma pomóc w adopcji mruczących podopiecznych.

Schronisko w Płocku zaprasza na spotkanie ws. kotów (autor: Schronisko w Płocku)

- To dobra okazja by przyjrzeć się kotom, zanim podejmiemy decyzję o adopcji - mówi kierownik schroniska, Marta Krasuska. - Myślę, że to super okazja, żeby zobaczyć dlaczego koty warto polubić i dlaczego warto kota w domu mieć. Oczywiście wiadomo, że psy i koty są takimi najczęściej przez nas posiadanymi zwierzętami towarzyszącymi. Zapraszamy od godziny 12. Wszystko zależy ilu gości nas odwiedzi, to tyle czasu będzie to trwało - wyjaśnia.

Podczas wydarzenia na odwiedzających czekać będzie 50 kotów poszukujących domu.

17 lutego kocie święto obchodzone jest także we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych koty świętują 29 października, w Japonii 22 lutego, a w Wielkiej Brytanii 8 sierpnia.

