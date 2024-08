Poważna awaria w Płocku. Mieszkańcy kilku osiedli bez wody

W Płocku doszło do poważnej awarii wodociągowej. Na wysokości Podolszyc został uszkodzony rurociąg. Od godz. 13:30 do godzin wieczornych występuje przerwa w dostawie wody dla odbiorców w dzielnicach Borowiczki i Borowiczki Parcele oraz w miejscowościach Nowe Gulczewo i Borowiczki Pieńki. — To jest poważna awaria. Natychmiast przystąpiliśmy do usunięcia jej — mówi Magdalena Wierzchowska z Wodociągów Płockich.