Jednoślady w ruch. Płock włącza się w akcję Rowerowa Stolica Polski

Czy Płock będzie Rowerową Stolicą Polski? Jutro rusza piąta edycja akcji. Przez miesiąc liczyć się będzie każdy kilometr przejechany jednośladem. To rodzaj gry miejskiej, która zachęca do aktywności fizycznej.

Jednoślady w ruch. Płock włącza się w akcję Rowerowa Stolica Polski (autor: pixabay)

Płock z szansą na zostanie Rowerową Stolicą Polski. Miasto dołącza do rywalizacji. Od jutra przez miesiąc będzie się liczył każdy kilometr przejechany jednośladem - dla trzech rowerzystek i trzech rowerzystów, którzy przejadą w czerwcu najwięcej kilometrów dla Płocka, przewidziano nagrody.

- Rower można w tych okresach czerwcowych wykorzystywać do jazdy do sklepu, do jazdy do pracy, do jazdy do szkoły. Im więcej kilometrów dany uczestnik zrobi, tym może zdobyć więcej punktów - mówi Piotr Niesłuchowski, kierownik referatu strategii i planowania w urzędzie miasta.

Aby wziąć aktywny udział w zabawie, należy pobrać aplikację „Aktywne Miasta”.

- Można zainstalować aplikację na smartfonie. Włączona sczytuje ślad GPS. Mamy informację wtedy, jaką trasę przebyliśmy, z jaką prędkością, ile kilometrów. Wystarczy ją zainstalować, dołączyć do grupy rywalizacji Rowerowej Stolicy Polski i zaznaczyć miasto Płock, że w tym mieście konkretnie chcemy brać udział w takiej rywalizacji - tłumaczy Niesłuchowski.

Aplikacja dostępna jest na stronie ratusza. Rywalizacja trwa od 1 do 30 czerwca. Udział w zabawie jest bezpłatny.

Płocczanie w ramach ubiegłorocznej akcji przejechali ponad 55 tys. km. Miasto zajęło w rankingu 36 miejsce na ponad 50 uczestników.

