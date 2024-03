Hospicjum przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Kiedy pierwsi pacjenci? Katarzyna Piórkowska 22.03.2024 22:13 Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku firma Zdrowie uruchamia hospicjum. Znajdą w nim specjalistyczną opiekę pacjenci w stanie terminalnym z zaawansowaną chorobą nowotworową, odleżynami, niewydolnością oddechową czy niewydolnością serca. W połowie kwietnia hospicjum przyjmie 10 pierwszych pacjentów.

Nowe miejsce opieki nad pacjentami w stanie terminalnym w Płocku (autor: archiwum szpitala)

W Płocku jest nowe miejsce opieki nad pacjentami w stanie terminalnym. Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku firma Zdrowie uruchamia hospicjum. NFZ podpisał kontrakt na 10 łóżek.

Hospicjum będzie mogło przyjąć nawet 30 pacjentów. Jak zaznacza prezes firmy Zdrowie Arkadiusz Chmieliński, to osoby wymagające całodobowej specjalistycznej opieki.

— Wskazanie do hospicjum to są oczywiście nowotwory, odleżyny, a z tymi pacjentami jest często ogromny problem. To niewydolność serca, kardiomiopatie, niewydolność oddechowa, która teraz po covidzie zaczęła być problemem, dlatego w takim hospicjum mamy koncentratory tlenu, mamy specjalne pompy do odleżyn. To jest cała kompleksowość opieki, nie tylko tej przeciwbólowej — wyjaśnia Chmieliński.

Hospicjum przy szpitalu przyjmie pierwszych pacjentów w połowie kwietnia. W tym samym budynku jeszcze w tym roku zostanie także uruchomiony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla 40 pacjentów.

