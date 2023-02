Bardziej nowoczesny i przyjazny. Dom dla dzieci w Płocku wyremontowany Agnieszka Pazdecka-Maruszak 14.02.2023 21:13 Nowoczesne wyposażenie, nowe pokoje i sale dla 14 dzieci. Zakończył się remont ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ul. Mościckiego w Płocku. Prace trwały od lutego ubiegłego roku.

8 Bardziej nowoczesny i przyjazny. Koniec remontu domu dla dzieci w Płocku (autor: UM Płock)

- Trwa wyposażanie sal, żeby przygotować budynek na przyjęcie dzieci - mówi wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. - Tam są pokoje, w których te dzieci będą mieszkały w dobrych warunkach, takich sypialniach. Będzie również zaplecze kuchenne, jest kuchnia, będą mogli przygotowywać sobie posiłki. Będzie oczywiście taka sala wspólna do wypoczynku, do oglądania telewizji, do grania w różne gry. Warunki będą naprawdę bardzo dobre - tłumaczy.







W specjalnie dobudowanym zewnętrznym szybie została zamontowana winda, dzięki której cały budynek stał się dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pochłonęła niemal 3 mln zł.

W Płocku są trzy tego typu ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.

