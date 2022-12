Akademia Wodorowa. Projekt Orlenu dla przyszłych inżynierów Katarzyna Piórkowska 07.12.2022 11:53 Akademia to wykłady przede wszystkim dla studentów nauk ścisłych, ale także między innymi dla prawników. Wodór jest niezbędny w transformacji energetycznej i osiągnięciu zeroemisyjności. Projekt Orlenu ma szerzyć wiedzę na temat tego paliwa

Akademia Wodorowa (autor: PKN Orlen)

W Akademii Wodorowej studenci dowiedzą się więcej o tym paliwie - mówi Grzegorz Jóźwiak z Centrum Badawczo-Rozwojowego Orlen w Płocku.

- Ten projekt ma wprowadzić studentów w świat wodoru w zakresie praktycznych aspektów technologii wodorowych. Chcemy, aby studenci mieli okazję zobaczyć na własne oczy najnowocześniejsze rozwiązania wodorowe takie jak ogniwa paliwowe, jak zbiorniki, instalacje produkcji wodoru niskoemisyjnego - dodaje Jóźwiak.

Akademia Wodorowa to projekt dla studentów 3, 4 i 5 roku. Zgłoszenia można składać do 31 grudnia. W styczniu zostanie wybranych 30 osób. Zajęcia potrwają od marca do czerwca. Będzie to siedem spotkań, między innymi u partnerów biznesowych projektu. Są to między innymi PESA Bydgoszcz, Toyota czy Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

