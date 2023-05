Znicz Pruszków bez stadionu przed ważnym meczem. Powód? Zdjęcia do serialu na murawie Przemysław Paczkowski 30.05.2023 06:11 Piłkarze Znicza Pruszków nie mogą trenować na stadionie, ponieważ odbywają się tam zdjęcia do serialu. Tymczasem drużyna w niedzielę podczas meczu z Hutnikiem Kraków stanie przed szansą awansu do 1. ligi.

Znicz Pruszków nie ma gdzie trenować? (autor: MKS Znicz Pruszków)

Znicz Pruszków nie może trenować na stadionie, gdyż zaplanowano tam zdjęcia do serialu. Jak przekazał na konferencji prasowej trener Znicza Mariusz Misiura, wystąpił problem z tym, gdzie będą piłkarze trenować.

– Muszę odbyć treningi w poniedziałek, wtorek i środę, a na dziś mam informację z Centrum Kultury Sportu, że nie mogę wejść na boisko, bo będzie kręcony serial. W poniedziałek to ja wyjadę sobie do parku, a inni będą udawali, że nie ma tematu. Podejdę do drużyny i powiem: panowie, walczymy o pierwszą ligę, ale dziś nie mamy gdzie trenować – mówi trener Znicza Mariusz Misiura.

Sprawę potwierdziło nam Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, które jest administratorem obiektu.

Szansa na porozumienie?

Jak mówi dyrektor sportowy klubu Sylwiusz Mucha-Orliński, jest jednak szansa na porozumienie w tej sprawie.

– Myślę, że dojdziemy do porozumienia i ludzie od serialu to zrozumieją i zrobią sobie przerwę na półtorej godziny, dzięki czemu będziemy mogli sobie potrenować. I tak nie przeprowadzamy wszystkich treningów na głównej płycie, tylko co drugi albo dwa kluczowe – podaje.

Mecz Znicz Pruszków vs. Hutnik Kraków rozpocznie się w niedzielę 4 czerwca o godzinie 18.00. To jego wynik zadecyduje o tym, czy piłkarze Mazowsza będą mieli szansę na awans do 1. ligi.

