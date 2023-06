J. Engel o spotkaniu z Mołdawią: To będzie trudny mecz, ale tylko do pierwszej bramki Łukasz Starowieyski 20.06.2023 07:16 To mecz z gatunku „zwycięstwo jest obowiązkiem”. Dziś Polacy zagrają trzeci mecz eliminacji mistrzostw Europy. W Kiszyniowie zmierzą się z Mołdawią. O tym, jak zagrać i jak wygrać w Kiszyniowie, mówił w Magazynie Sportowym RDC były selekcjoner Jerzy Engel.

Biało-Czerwoni trenują przed meczem z Mołdawią (autor: Łączy nas piłka)

Dziś Biało-Czerwoni zmierzą się z Mołdawią w trzeci meczu eliminacji mistrzostw Europy. Jak powiedział w Radiu dla Ciebie były selekcjoner Jerzy Engel, Mołdawianie staną 10-osobowym murem przed bramką, a polscy zawodnicy będą musieli ten mur sforsować.

Trener zauważył, że powinniśmy zagrać odwrotnie niż w meczu z Niemcami, gdy Biało-Czerwoni głównie się bronili. Engel jest jednak optymistą.

– To będzie trudny mecz, ale tylko do pierwszej bramki. Kiedy już zdobędziemy pierwszego gola, ten mecz stanie się dla nas łatwiejszy. Jesteśmy zdecydowanie lepszym zespołem od Mołdawii i udowodnimy to. Sądzę, że atmosfera w zespole jest znakomita po zwycięstwie z Niemcami i że łatwo wygramy – powiedział były selekcjoner.

Choć nasi dzisiejsi przeciwnicy to outsiderzy europejskiego futbolu, to o tym, że nie można ich lekceważyć, przekonali się Czesi, którzy zremisowali w Kiszyniowie 0:0.

Początek meczu o godz. 20:45. W tabeli naszej grupie prowadzą Czesi, którzy zgromadzili 7 punktów, Polska i Albania mają na razie po trzy punkty, Mołdawia zdobyła dwa.

Czytaj też: J. Engel przed meczem z Mołdawią: zwycięstwo z Niemcami to punkt zwrotny