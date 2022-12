Jest mieszkańcem i ambasadorem jednej z mazowieckich gmin. Dziś poprowadzi finał Mistrzostw Świata w Katarze Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.12.2022 09:21 Pierwszy Polak, który jako arbiter główny poprowadzi finał piłkarskich mistrzostw świata w Katarze jest także ambasadorem gminy Słupno koło Płocka. Szymon Marciniak mieszka tam od co najmniej 10 lat.

Szymon Marciniak poprowadzi finał mundialu (autor: PAP/Leszek Szymański)

- Zawsze z sercem na dłoni, skromny i nigdy się nie wywyższa - mówi o Szymonie Marciniaku wójt gminy Słupno, Marcin Zawadka. - Pan Szymon jest bardzo znanym i cenionym mieszkańcem naszej gminy. Przede wszystkim znany jest ze swojego wielkiego serca. Zawsze włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, organizowane na terenie gminy Słupno, ale też został uznany na Balu Przedsiębiorców, jako ambasador naszej gminy, uznany jednogłośnie przez kapitułę. To człowiek niezwykle skromny - dodaje.

Sędzia Marciniak często także gości na boisku, gdzie trenują piłkarze Delty Słupno. Sędziuje m.in młodych adeptów piłki nożnej.

- Podczas meczu stara się raczej wychowywać niż karać - tłumaczy wójt. - Niech pokaże, że można to zrobić inaczej, że nie musisz tak komuś wchodzić w nogi, że tym razem ci odpuszczę, ale pamiętaj. To jest właśnie Szymon. Nie jest to osoba porywcza, ale bardzo stanowcza i bardzo spokojna. Ten spokój udziela się innym. Nie wprowadza nerwowej atmosfery kiedy sędziuje, nie doprowadza do sytuacji gdzie zawodnicy z przeciwnych drużyn się antagonizują - wyjaśnia.

Szymon Marciniak ma być honorowym gościem na Balu Przedsiębiorców w Słupnie 28 stycznia.

Dzisiaj jeszcze przed Marciniakiem - finał Mundialu. Mecz Argentyny z Francją o godzinie 16 .

