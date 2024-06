Robert Lewandowski zagra w meczu z Holandią? Ekspert w RDC: Jest na to szansa Mikołaj Cichocki 15.06.2024 10:21 Robert Lewandowski może zagrać w meczu z Holandią – ocenił w „Strefie Euro 2024” fizjoterapeuta Tomasz Zając. Kapitan reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Turcją doznał urazu mięśnia dwugłowego. Ekspert stwierdził jednak, że możliwy jest scenariusz, w którym piłkarz wybiegnie na murawę już w niedzielę.

Robert Lewandowski (autor: Leszek Szymański/PAP)

W niedzielę Polacy zagrają swój pierwszy mecz na tegorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech. W audycji „Strefa Euro 2024” fizjoterapeuta Tomasz Zając powiedział, że mimo urazu, którego doznał Robert Lewandowski, może stać się tak, że kapitan reprezentacji wybiegnie na murawę.

– Ustalenia będą wewnątrz kadry, razem ze sztabem medycznym i trenerem. Jeśli jednak jest to nieduży uraz, to jest szansa, że Robert wyjdzie na boisko i zagra – mówił Zając.

Lewandowski doznał urazu mięśnia dwugłowego. – Mamy metody na szybkie leczenie urazów tego mięśnia – powiedział ekspert w audycji.

– Mięsień dwugłowy to duży mięsień z tylnej grupy mięśni uda, który zgina staw kolanowy i prostuje udo w biodrze, przechodzi przez dwa stawy. Nie wiemy, jak w przypadku Robert duży jest to uraz, ale możemy przyspieszać proces regeneracji, wykorzystując nowe technologie czy na przykład osocze – zauważył Zając.

Podczas piątkowego treningu kadry Robert Lewandowski uczestniczył już w ćwiczeniach z piłką.

Oficjalnie sztab medyczny ma dołożyć wszelkich starań, aby napastnik był gotowy do drugiego meczu grupowego z Austrią 21 czerwca.

Mecz Polski z Holandią w niedzielę 16 czerwca o godz. 15:00. Później rywalami naszej reprezentacji będą jeszcze Austria – 21 czerwca w Berlinie oraz Francja – cztery dni później w Dortmundzie.

Będzie to piąty start Biało-Czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Czytaj też: Mazowsze kibicuje Biało-Czerwonym na Euro 2024. „Wierzymy w zwycięstwo naszych”