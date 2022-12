Podsumowanie III Kongresu Demograficznego w Polsce (2021-2022) Polska XXI wiek – wyzwania demograficzne 08.12.2022 12:34 Termin i miejsce: 12 grudnia 2022 r., Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym, od godz. 09:30 do godz.: 16:00. Link do transmisji on-line: https://youtu.be/H2X031cm8_Y

III Kongres Demograficzny to doskonała okazja do debaty na temat zmieniającej się sytuacji demograficznej w Polsce, która stanowi ogromne wyzwanie dla polityki gospodarczej i społecznej kraju. Konferencja podsumowująca III Kongres Demograficzny to podsumowanie kilkunastu debat, seminariów, a także innych wydarzeń organizowanych w latach 2021-2022 w ramach tego Kongresu.

Podczas konferencji dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przedstawi sytuację demograficzną Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Ponadto, w trakcie wydarzenia głos zabiorą: prof. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie wydarzenia zaplanowano dwie sesje plenarne: pierwsza dotycząca zrozumienia zmiany demograficznej, druga na temat konsekwencji zmian demograficznych. Moderatorami dwóch paneli dyskusyjnych będą: prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz red. Krzysztof Michalski.

W trakcie wydarzenia zostanie przyjęta Deklaracja Kongresu Demograficznego.

Konferencja skierowana jest do świata nauki, osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityk publicznych, urzędników szczebla centralnego oraz wszystkich szczebli samorządu lokalnego, osób i organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego i wsparcia rodzin oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zmian w dzietności.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają: Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Program i link do konferencji: https://kd.stat.gov.pl/konferencja-podsumowujaca-iii-kongres-demograficzny

Publikacje wydane w ramach wydarzeń III Kongresu Demograficznego dostępne są pod linkiem: https://kd.stat.gov.pl/publikacje