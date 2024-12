NAJLEPSZE FOTOGRAFIE MAZOWSZA WYBRANE 23.12.2024 10:17 Znamy laureatów konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”! O nagrody w czterech kategoriach walczyli fotografowie amatorzy. Podczas uroczystej gali „Rok w kulturze na Mazowszu”, która odbyła się 18 grudnia, nagrody laureatom wręczyły Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, i radna województwa Katarzyna Łęgiewicz.

Gala "Rok w kulturze na Mazowszu" (autor: Rafał Latoszek)

Za nami XVIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” dla fotografów amatorów. Konkurs odbywa się pod patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. ASP była też współorganizatorem tegorocznych warsztatów fotograficznych w Dłużewie, w których wzięli udział autorzy nagrodzonych zdjęć.

Konkurs jest okazją do promowania atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, a także formą zachęcenia Mazowszan do aktywnego wypoczynku. Co roku zachęcamy uczestników konkursu fotograficznego do podróżowania i zwiedzania niezwykłych, tajemniczych zakątków Mazowsza z aparatem fotograficznym i uwieczniania jego uroków w wyjątkowych kadrach – podkreśla marszałek Adam Struzik.

O uroczystej gali "Rok w kulturze na Mazowszu" opowiedziały: Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego i Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Temat konkursu co roku się zmienia. W tym roku odbył się pod hasłem „Moje Mazowsze…”. A uczestnicy zgłaszali zdjęcia w czterech kategoriach: „Moje Mazowsze – industrialne”; „Moje Mazowsze – kulinarne”; „Moje Mazowsze – aktywne”; „Moje Mazowsze – magiczne”.

Kategoria „Moje Mazowsze industrialne”:

I miejsce – Urszula Sobieszek z Warszawy za zdjęcie pod tytułem „W zbiorniku”;

Kategoria „Moje Mazowsze kulinarne”:

I miejsce – Piotr Romejko z Sąchocina za zdjęcie pod tytułem „Nasz kozi ser chabrowy”;

Kategoria „Moje Mazowsze aktywne”:

I miejsce – Małgorzata Przybyszewska z Olsztyna za zdjęcie pod tytułem „Dwa koła w rytmie miasta”;

Kategoria „Moje Mazowsze magiczne”:

I miejsce – Bogdan Białczak z Nowej Wsi za zdjęcie pod tytułem „Przedświt”;

Wyróżnieni: Daniel Katkowski z Legionowa za zdjęcie „WarSaw 2049”, Joanna Zawadzka z Płońska za zdjęcie „Przenikanie”, Monika Borowska z Warszawy za zdjęcie „Las Kabacki”.

Swojego zwycięzcę wybrali też internauci, którzy wzięli udział w plebiscycie internetowym i przyznali Nagrodę publiczności w wysokości 1 tys. zł. Zdobyła ją Daria Grzelak z miejscowości Żuki za zdjęcie „Na zdrowie!”.