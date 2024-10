Koncert Zespołu Kardamon 14.10.2024 10:42 Już 27 października Zespół Kardamon wystąpi w Pracowni Rannych Pantofli w Siedlcach. Podczas koncertu odbędzie się przedpremierowy pokaz najnowszego teledysku do piosenki „Zagadka”.

6

Koncerty Kardamonu to wydarzenia pełne emocji. Zespół zaprasza w podróż przez wiele gatunków muzycznych. Wzrusza nastrojowymi balladami, zaskakuje rockowym pazurem, ucieszy nawet miłośników blues'a.

Charyzma i autentyczność, tańczą w parze z oryginalnym brzmieniem i kopalnią świetnych tekstów. Całość spina zjawiskowy głos Kariny, która zachwyca kobiecą siłą, magnetyzmem i wrażliwością na tle solidnego, męskiego brzmienia.

Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00

Bilety do nabycia w Pubie Pracownia Rannych Pantofli (w czasie pracy Pub’u) oraz przed koncertem w cenie 50 zł.

Kardamon to piątka pasjonatów muzyki z Siedlec, wykonujących własne utwory z różnych gatunków – rock, blues, funky oraz pop. Zespół ma za sobą wydanie debiutanckiego albumu „Inny wymiar”. Dwukrotnie zdobyli 1 miejsce na liście przebojów radia WNET. Byli supportem takich artystów jak Wilki, Piersi, Michał Szczygieł, czy też Kombii.

Zespół składający się z artystów z różnych światów muzycznych, tworzących wspólnie mieszankę wybuchową. Karina Mazurczak – charyzmatyczna wokalistka z korzeniami w big bandzie jazzowym oraz autorka tekstów w zespole. Daniel Popek – gitarzysta z doświadczeniem w mocnych rockowych składach, który w Kardamonie odkrywa swoją wrażliwszą i delikatniejszą duszę. O muzyczne smaki i smaczki wzbogacają ich: Przemek Pałdyna – basista przekazujący nie tylko rytm, ale i emocje. Robert Protasiewicz – perkusja to jeden z wielu talentów, którymi może się pochwalić – od aktorstwa, przez reżyserię, śpiew na choreografii kończąc. Kacper Lechicki – młoda krew zespołu (najmłodsza) – z jednej strony najmłodszy a zarazem najbardziej elegancki a do tego bardzo utalentowany gitarzysta.

Skład zespołu:

Karina Mazurczak – wokal

Daniel Popek – gitary

Przemysław Pałdyna – gitara basowa

Robert Protasewicz – perkusja

Kacper Lechicki - gitary

KARDAMON W SOCIAL MEDIACH:

Facebook: https://www.facebook.com/kardamon.zespol

Instagram: https://www.instagram.com/kardamon.zespol/

YouTube: https://www.youtube.com/@kardamonkd739

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5oEflkblMKwEepCDFnJYjR?si=ROXZ-F5wSS6HzPwiWs71IA