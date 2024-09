Rekordowo niski stan wody w Narwi w Ostrołęce. „Tak nie było od lat” Alicja Śmiecińska 06.09.2024 20:34 Rekordowo niski stan Narwi w Ostrołęce. – Aktualnie poziom wody na Narwi, na wodowskazie IMGW Ostrołęka, wynosi zaledwie 34 cm – informuje rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.

Narew w Ostrołęce (autor: Wikimedia/CC BY-SA 3.0)

Port zarasta zielenią, są duże mielizny, a wszystko przez rekordowo niski poziom wody w Narwi w Ostrołęce. Aktualne odczyty na wodowskazach są najniższe od lat.

– Obecną sytuacją pogarszają niskie stany wód występujące na Narwi, bliskie absolutnego minimum. Aktualnie poziom wody na Narwi, na wodowskazie IMGW Ostrołęka, wynosi zaledwie 34 cm – mówi rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.

Niski stan Narwi to także problem dla żeglarzy.

– Zamknięta jest droga wodna Narwi w Ostrołęce. Powodem jest zamknięcie trzech sekcji jazu elektrowni Energa SA. w Ostrołęce – dodaje Joanna Szerenos-Pawlicz.

Niski stan wody w Narwi to nie jest obojętny również dla miejscowej elektrowni, ponieważ jazy spiętrzające wodę umożliwiają chłodzenie infrastruktury zakładu.

Mało wody, susza – konsekwencje

Niski poziom wody i susze to problem dla rolnictwa, zwierząt i roślin. Także dla żeglugi, transportu śródlądowego i turystyki wodnej. Konsekwencje może też odczuć branża energetyczna i przemysł, zwłaszcza te jego działy, które czerpią wodę z rzek.

Długoterminowo obniżenie stanu wody w rzekach skutkuje również obniżeniem wód podziemnych, co może wpływać na miejscowe braki wody, zwłaszcza tam, gdzie jest ona pobierana z płytkich ujęć.

W czwartek IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem I i II stopnia w całym kraju. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do poniedziałku. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, do 32 st. C. Aktualne pozostają też wydane przez IMGW w końcu czerwca liczne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Obowiązują one przede wszystkim we wschodniej części Polski.

W 14 województwach Polski występuje susza. Największe niedobory wody są w woj. mazowieckim, podlaskim i lubelskim – poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 406 gminach (16,3 proc. gmin Polski).

