Sprawdzają, jak sołtysi traktują swoje psy. Akcja Stowarzyszenia Podaj Łapkę Alicja Śmiecińska 03.04.2023 20:12 Będą publikować zdjęcia psów sołtysów na łańcuchach lub w rozwalających się budach. Stowarzyszenie Podaj Łapkę ruszą z akcją „Traktuję psa jak członka rodziny”. Ma ona skłonić gospodarzy do zmian w podejściu do pupili.

Sprawdzają, jak sołtysi traktują swoje psy. Akcja Stowarzyszenia Podaj Łapkę (autor: Stowarzyszenie Podaj Łapkę Ochrona zwierząt z Terenu Powiatu Ostrołęckiego)

Zdjęcia będą zarówno złych warunków, ale i dobrych - dla przykładu. Jak jednak mówi prezes stowarzyszenia Hanna Czartoryska, więcej będzie tych pierwszych.

- Na wsiach bardzo złe warunki mają zwierzęta. To są rozwalające się budy. Albo dachu nie mają, albo boku nie mają. Psy są na krótkich łańcuchach, do metra długości. Psy w ogóle nie są spuszczane na wybieg żaden. Są słabo karmione, wychudzone, nie mają dostępu do wody - tłumaczy.





Stowarzyszenie będzie publikować zdjęcia tylko sołtysów, ponieważ zdaniem pomysłodawców akcji to sołtys daje przykład gospodarzom na wsi.

Zdaniem Sylwii Kaczyńskiej, sołtys miejscowości Gąski w gminie Lelis, to bardzo dobra akcja.

- Są trzy pieski. Jeden jest typowo domowy, który z nami dosłowni śpi w łóżeczku. Dzieci też są nauczone, że dbają. Mamy zawsze picie, świeżą wodę, która jest codziennie wymieniana. Piesek jest jak członek rodziny - mówi.



Stowarzyszenie Podaj Łapkę szuka chętnych wolontariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w akcji.

