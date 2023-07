Podała się za policjantkę i metodą „na drona” próbowała wyłudzić pieniądze Iwona Rodziewicz-Ornoch 06.07.2023 12:55 Oszuści próbowali wyłudzić od 84-letniego seniora z Ostrołęki oszczędności za pomocą nowej metody. Z mężczyzną skontaktowała się kobieta podająca się za policjantkę. Powiedziała, że jego pieniądze są zagrożone i musi je wystawić na balkon, skąd odbierze je policyjny dron. Mężczyzna nie dał się oszukać i skontaktował się z funkcjonariuszami.

Podała się za policjantkę i chciała wyłudzić pieniądze za pomocą drona (autor: zdjęcie ilustracyjne/POLICJA MAZOWSZE)

Seniorowi w Ostrołęce kazano wystawić pieniądze na parapet, po które miał przylecieć dron. Jest to pierwszy tego rodzaju przypadek wyłudzenia pieniędzy.

Rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański poinformował, że do 84-latka zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę.

— Twierdziła, że pieniądze ostrołęczanina są zagrożone i jak najszybciej powinien je wystawić na balkon, skąd odbierze je policyjny dron. Fałszywa policjantka wypytywała seniora także co do ilości posiadanych przez niego oszczędności. Na szczęście senior zachował trzeźwość umysłu i nie pozwolił się oszukać — podaje Żerański.

Żerański dodaje, że senior mimo wywieranej presji, nie dał się oszukać.

Jak rozpoznać wyłudzacza?

Funkcjonariusze apelują do mieszkańców by ostrzegali seniorów przed różnego rodzaju oszustwami.

— Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o ostrzeżenie seniorów przed tego rodzaju oszustwami. Pamiętajmy, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy obcym osobom bez względu na to, jaką bajkę nam opowiadają. Może to być tak jak w tym przypadku metoda na policjanta a jutro na przykład na wnuczka bądź funkcjonariusza innych służb — mówi Żerański.

Rzecznik zaznacza, że żaden prawdziwy policjant nie ma prawa żądać przekazania pieniędzy.

