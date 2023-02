Jest śledztwo ws. znalezienia w szkole w Mławie promieniotwórczej substancji Cez 137 Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.02.2023 18:10 Pojemnik z izotopem odkryto w połowie lutego podczas prac porządkowych w jednej z pracowni Zespołu Szkół nr 1 w Mławie. Wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę w tej sprawie zostaną przesłuchane mówi szef mławskiej prokuratury Marcin Bagiński.

Kryształy Cezu (autor: Dnn87, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons)

- Wszczęto śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia polegającego na wyzwoleniu promieniowania jonizującego. To jest przestępstwo z art. 164 par.1 k.k.. A zatem nie doprowadzenia do takiego zdarzenia, ale doprowadzenia do pewnego zagrożenia takim zdarzeniem - mówi prokurator.

Grozi za to do 3 lat więzienia. Jednostki ratownictwa chemicznego po przebadaniu znalezionego cezu stwierdziły, że nie zagrażał on życiu lub zdrowiu.

- Najistotniejszym dowodem w sprawie będzie dla nas opinia np. Państwowej Agencji Atomistyki - dodaje prokurator.

- PAA lub innego podmiotu, który podejmie się wydania takiej opinii na temat tego, czy to jest materiał niebezpieczny, czy był to materiał niebezpieczny czy też nie.Mając tego rodzaju dokument w aktach postępowania będziemy mogli podjąć decyzje, jak zakończy się to śledztwo - zaznacza.

W rozmowie z RDC dyrektorka szkoły Urszula Makowska przyznała, że pojemnik z przekaże do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

