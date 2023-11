„Jeden telefon może uratować komuś życie”. Służby ostrzegają: wychłodzenie może zabić RDC 28.11.2023 07:18 W związku ze spadającą temperaturą służby apelują, aby nie być obojętnym i zwracać uwagę na osoby, które mogą być narażone na wyziębienie. — Problem ten dotyka przede wszystkim osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, ale także będących pod wpływem alkoholu — tłumaczy podkomisarz Ilona Tarczyńska. RDC zapytało ratownika medycznego, jak postępować wobec osoby z podejrzeniem wychłodzenia.

Wiele osób narażonych jest na wychłodzenie. Służby apelują (autor: GOV)

Temperatury coraz częściej spadają poniżej zera. Z tego powodu policja przypomina, żeby zwracać uwagę na osoby w kryzysie bezdomności, które przebywają także w nocy na dworze.

Podkomisarz Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach apeluje, abyśmy nie byli obojętni, ponieważ wiele osób narażonych jest na wychłodzenie.

— Policja od listopada prowadzi wzmożone działania na temat wychłodzeń. Problem ten dotyka przede wszystkim osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, ale także będących pod wpływem alkoholu. Dlatego alarmujmy policję. Jeden telefon na numer 112 może uratować komuś życie — mówi Tarczyńska.

Jak postępować wobec osoby wychłodzonej?

Ratownik Jakub Malinowski tłumaczy, że postępowanie wobec osoby z podejrzeniem wychłodzenia jest zależne od tego, czy poszkodowany jest przytomny, czy nie.

— Jak z każdym poszkodowany, powinniśmy na samym początku ocenić, przytomność, oraz świadomość poszkodowanego. Jeżeli mamy osobę przytomną i świadomą, to jest dobrze, ponieważ ta osoba jeszcze jest w stanie walczyć sama. Taką osobę powinniśmy jak najbardziej odizolować od miejsca wychłodzenia, czyli jeżeli jesteśmy na ulicy i jesteśmy w stanie wejść do jakiegoś budynku, w którym jest jakkolwiek cieplej, to wchodzimy tam z tą osobą. Jeżeli mamy własne auto z klimatyzacją, wtedy możemy ją ogrzać w samochodzie — wyjaśnia Malinowski.

Jak dodaje ratownik, w przypadku osoby nieprzytomnej, poszkodowanego również należy odizolować od zimna. Kolejne czynności będą wyglądać jednak inaczej.

— Jeżeli osoba jest nieprzytomna, no w tym przypadku wzywamy system pogotowia ratunkowego, żeby zaopiekowała się tą osobą. Jeżeli mamy osobę nieoddychającą, to rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową, w sekwencji 30 na 2, czyli 30 ucisków, 2 oddechy — oznajmia Malinowski

Kluczowa jest reakcja każdego człowieka i czas. Osoby potrzebujące pomocy można zgłaszać przez numer alarmowy 112.

Czytaj też: Chcieli dostać się do Niemiec, wpadli koło Wołomina. 13 nielegalnych migrantów ukrytych w naczepie tira