Uciekała przed policją w pole kukurydzy. Pijana 40-latka wiozła córkę mimo zakazu prowadzenia Iwona Rodziewicz-Ornoch 02.08.2023 15:14 Nawet 5 lat więzienia grozi kierującej samochodem kobiecie, która chcąc uniknąć kontroli drogowej w miejscowości Zofiówka w powiecie lipskim, uciekała przed policjantami w pole kukurydzy. 40-latka była nietrzeźwa, jechała za szybko, wiozła w aucie dziecko i ma zakaz prowadzenia pojazdów.

Pijana, z zakazem prowadzenia, wiozła 9-letnią córkę i uciekała przed policją w kukurydzę (autor: Pixabay)

Kilka dni temu w miejscowości Zofiówka w powiecie lipskim, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, policjanci zauważyli samochód marki Opel, który jechał z prędkością 96 km/h.

— Po nadaniu sygnału do zatrzymania, kierująca gwałtownie zahamowała, po czym przed punktem kontroli drogowej zawróciła i zaczęła uciekać — zrelacjonowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku Monika Karasińska.

Policjanci ruszyli w pościg za kobietą.

— Po kilkudziesięciu metrach, kierująca porzuciła swój pojazd i uciekła w pole kukurydzy. Policjanci w wyniku penetracji ujawnili kobietę z dzieckiem w tej plantacji kukurydzy. Badanie alkomatem potwierdziło, blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Okazało się, jeszcze, że kobieta posiada czynny zakaz kierowania pojazdem — przekazała Karasińska.

Kilka zarzutów karnych?

40-latka odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat więzienia oraz za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu i niestosowanie się do orzeczonego sądownie zakazu.

— Nie ominie jej także odpowiedzialność za przekroczenie prędkości o 46 km/h w terenie zabudowanym, a ze względu na przewożenie dziecka, o jej nieodpowiedzialnym zachowaniu poinformowany zostanie też sąd rodzinny — dodała policjantka.

