Szpital w Kozienicach w długach. Potrzebna jest pomoc finansowa Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.03.2023 12:52 "Powoli tracimy płynność finansową" - alarmuje dyrekcja Powiatowego Szpitala w Kozienicach. Jak powiedział RDC dyrektor lecznicy Roman Wysocki głównym problem jest spłata zadłużenia.

Szpital w Kozienicach w długach (autor: Szpital Powiatowy w Kozienicach)

Kłopoty finansowe Powiatowego Szpitala w Kozienicach spowodowane są zobowiązaniami z ubiegłych lat. Chodzi między innymi o zaciągnięte kredyty czy niespłacone zobowiązania do ZUS.



- Wzrost oprocentowania kredytu z 4,5% w 2021 roku do ponad 11,3% w 2022 roku spowodował, że jesteśmy w strasznej sytuacji. Jeżeli spłata kredytów i odsetek w 2021 roku wynosiła 6,5 miliona, to w 2022 roku wyniosła ponad 16 milionów - wylicza dyrektor.

Zadłużenia szpitala w Kozienicach wynosi już prawie 70 mln zł.

We wtorek w starostwie powiatowym w Kozienicach odbędzie się spotkanie dotyczące trudnej sytuacji szpitala.

Czytaj też: Kozienice. Miliony złotych na drogę krajową nr 48