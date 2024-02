Jak idą prace przy budowie kompleksu kulturalno-oświatowego w Staroźrebach? Izabela Stańczak 10.02.2024 15:43 Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego w Staroźrebach wchodzi w kolejny etap. Gmina wybrała już firmę, która zajmie się pracami wykończeniowymi. – Chcielibyśmy, żeby jeszcze w tym roku mogły tam odbywać się zajęcia – mówi wójt gminy Kamil Groszewski.

Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego w Staroźrebach (autor: Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski)

To największa tego typu inwestycja w powiecie płockim. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego w Staroźrebach postępuje.

– Trwają prace wykończeniowe na elewacji budynku. Mamy już wstawioną stolarkę okienną, za chwilę będziemy mieć stolarkę drzwiową. Pierwsza część zmierza już ku ukończeniu. Mamy również wybraną firmę, która będzie realizowała drugi etap inwestycji, czyli wszystkie prace wewnątrz, instalacyjne, wykończeniowe – mówi wójt gminy Staroźreby Kamil Groszewski.

Budynek pomieści ośmiooddziałowe przedszkole dla ok. 200 dzieci, dwuoddziałowy żłobek dla ok. 30 dzieci, węzeł żywieniowy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Prace powinny zakończyć się jesienią.

– Jesienią tego roku chcielibyśmy, aby dzieci uczęszczały już do tego kompleksu kulturalno-oświatowego. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić we wrześniu, czy w październiku. Dużo zależy od tego, jak firmy będą pracowały. Chcielibyśmy, żeby jeszcze w tym roku mogły tam odbywać się zajęcia – dodaje wójt.

Do nowego obiektu zostaną przeniesione dzieci z dotychczasowego przedszkola oraz z gminnego klubu malucha. Koszt całej inwestycji to 18 mln złotych.

