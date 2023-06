„Słoneczny” już na torach. Z Warszawy nad morze w trzy godziny Adam Abramiuk 24.06.2023 16:02 Nad polskie morze w zaledwie 3 godziny. Wystartowała wakacyjna oferta Kolei Mazowieckich - pociąg „Słoneczny”. Teraz z Warszawy szybko i tanio można szybko dojechać nad Bałtyk.

„Słoneczny” już na torach. Z Warszawy nad morze w trzy godziny (autor: RDC)

Pociąg „Słoneczny” wyjechał już na tory. Nad morze z Warszawy dojedziemy teraz w zaledwie 3 godziny. Do skorzystania z oferty zachęca marszałek Mazowsza, Adam Struzik.

- Oferta bardzo wygodna. Pociągi są wysokiej jakości, piętrowe bombardiery, klimatyzowane. No i jest to oferta szczególnie dla tych, którzy chcą odpocząć nad morzem. Albo w dłuższych terminach, no albo na wypad weekendowy. Poza tym jest to stosunkowo tani bilet - mówi.





Bilety normalny do Trójmiasta kosztuje 60 zł. Za przejazd dalszy - do Ustki - pasażerowie zapłacą 75 zł.

- Nie czekajmy z kupnem na ostatnią chwilę - przekonuje prezes Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda. - Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. W tym roku mam nadzieję, że większość tych biletów zostanie kupiona przez naszą aplikację. Bardzo szybki, sprawny sposób. Jeszcze przy płaceniu blikiem, to jest po prostu minuta i bilet mamy u siebie na telefonie. Siedem dni przed - tyle wcześniej można kupić bilet - tłumaczy.



Z oferty "Słonecznego" w zeszłym roku skorzystało blisko 130 tys. pasażerów.

