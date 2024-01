Cielęta zagryzione przez watahę bezpańskich psów w powiecie przasnyskim Alicja Śmiecińska 18.01.2024 18:19 Wataha dzikich psów zagryzła pięć cielaków w gminie Krasne w powiecie przasnyskim. To już nie pierwszy taki przypadek na tych terenów. Gmina planuje odłowić niebezpieczne psy w porozumieniu z pobliskim schroniskiem. – Odłów odbędzie się przy ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii, który opiekuje się naszą gminą – mówi wójt Krasne Michał Szczepański.

Bezpańskie psy atakują zwierzęta na prywatnych posesjach. Ostatnio wataha zagryzła 5 cielaków w miejscowości Zielona w gospodarstwie pana Mariusza Tyczyńskiego.

– Psy zaatakowały około dziewięciu zwierząt. Odchowuję cielęta w budkach typu igloo i je zasłania tylko barierka, a te psy wskoczyły tam i zagryzły zwierzęta – mówi gospodarz.

Władze gminy planują odłowić niebezpieczne psy. Jak się dowiedzieliśmy, jutro ma zostać podpisana w tej sprawie umowa ze schroniskiem.

Wójt Krasne Michał Szczepański podkreśla, że wyłapanie tych zwierząt to priorytet.

– Jesteśmy na etapie podpisania umowy ze schroniskiem, co daje nam możliwość wyłapania tych psów. Odłów odbędzie się przy ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii, który opiekuje się naszą gminą. Wiem, że sam proces wyłapania piesków może nie być łatwy, ale postaramy się jak najszybciej rozwiązać ten problem – podkreśla.

To nie pierwszy przypadek, gdy bezpańskie psy atakują zwierzęta w powiecie przasnyskim. Rok temu doszło do takiej sytuacji we wsi Leszno.

