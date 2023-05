Miał przy sobie blisko 1 kg narkotyków. Mieszkaniec Płońska zatrzymany przez policję Adam Abramiuk 22.05.2023 15:53 W Płońsku przechodzień zauważył mężczyznę, który sprawiał wrażenie zagubionego i nie potrafił logicznie odpowiadać na pytania. Wezwani policjanci stwierdzili, że może być pod wpływem narkotyków. Znaleźli przy nim blisko 1 kg amfetaminy i klefedronu. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Mężczyzna zatrzymany przez policję z 1kg narkotyków (autor: KSP/Twitter)

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, do zatrzymania 36-latka doszło, gdy wpłynęło zgłoszenie od przechodnia. Zauważył on na jednej z ulic miasta mężczyznę sprawiającego wrażenie zagubionego. - Zgłaszający próbował z nim rozmawiać, lecz ten nie potrafił logicznie odpowiadać na zadawane mu pytania - dodała policjantka.

- W czasie legitymowania przez policjantów mężczyzna nie był w stanie podać swoich danych. Jego stan fizyczny i zachowanie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Funkcjonariusze sprawdzili jego odzież i torbę, szukając dokumentu tożsamości. Okazało się, że w sportowej torbie znajduje się nietypowy pakunek, zawinięta w bieliznę foliowa reklamówka z białym proszkiem - wyjaśniła kom. Drężek-Zmysłowska.

Ponad 1kg narotyków

Jak podkreśliła, "przeprowadzone wstępne badania znalezionych substancji wykazały, że jest to amfetamina i klefedron o łącznej wadze blisko 1 kg".

Według kom. Drężek-Zmysłowskiej, po przewiezieniu mężczyzny do policyjnego aresztu funkcjonariusze ustalili, że jest to 36-letni mieszkaniec powiatu tomaszewskiego w woj. łódzkim. - Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia - zaznaczyła rzeczniczka płońskiej policji. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Czytaj też: Matka zostawiła dziecko w rozgrzanym. 3-latka nie dawała oznak życia