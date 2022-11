Mazowszanie wracają z cmentarzy. Korki w rejonach stołecznych nekropolii, zagęszcza się ruch na wylotówkach Anna Orzeł 01.11.2022 15:46 Gęsto w okolicach stołecznych cmentarzy. Mniejszy ruch przy nekropoliach, niż spodziewali się policjanci, jest natomiast w regionie. Mieszkańcy Mazowsza odwiedzają dziś, w dniu uroczystości Wszystkich Świętych, groby bliskich. Sytuację na drogach relacjonuje nasz reporter Przemysław Paczkowski.

Przy drodze krajowej nr 7 obok Łomianek wyraźnie zwiększa się ruch w stronę Warszawy - od Łomianek ciągnie się sznur samochodów. W drugą stronę jednak też trzeba swoje odstać - wiele osób bowiem wciąż próbuje dostać się na Cmentarz Północny - to największa nekropolia w stolicy. W związku ze zmianami w organizacji, ruchem kieruje tam policja.

Utrudnienia przy Cmentarzu Powązkowskim

W okolicach Cmentarza Powązkowskiego jest bardzo ciasno. Kierowcy tam próbują włączyć się do ruchu na trasę S8, przez co mocno korkuje się ulica Maczka. Sznur samochodów ciągnie się już od ulicy Rudnickiego. Korek tworzy się też na S8. Wolniej w stronę Marek kierowcy jadą już na wysokości Lasku na Kole - aż do zjazdu na Powązkowską, która pozostaje zamknięta. Nieprzejezdna jest też ulica Krasińskiego od Broniewskiego oraz ulica Elbląska.

Kierowcy sytuację oceniają raczej pozytywnie. Przyznają, że obok cmentarzy trzeba swoje odstać ale po pierwsze byli na to przygotowani, a po drugie - ich zdaniem jest w poprzednich latach bywało gorzej.

Niestety nie brakuje też kolizji. Utrudnienie na S8 między Wyszkowem a Radzymin,koło Niegowa doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, nie ma rannych. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Natomiast na S17 odcinek Ryki – Garwolin, w m. Trojanów - stłuczka 2 aut - tu też nikt nie ucierpiał ale zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy.

Policja apeluje o rozsądek

Dość spokojnie jest za to w okolicach cmentarzy w regionie.

- W okolicach cmentarzy - dzięki dobrze zorganizowanej komunikacji zbiorowej - ruch jest mniejszy niż się spodziewano i rzadziej dochodzi do sytuacji niebezpiecznych - mówi młodszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. To jednak nie koniec - zbliża się czas powrotów. - Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności, o zdjęcie nogi z gazu, o zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu i przede wszystkim o kierowanie pojazdem z rozsądkiem i wyobraźnią - wskazuje.



Wyruszając w drogę powrotną, warto ją dobrze zaplanować.

- Uczulamy kierowców, jeśli chodzi o powroty, aby powrotów nie odkładali na ostatnią chwilę, wyjechali dużo wcześniej ze względu na to, że jeżeli wszyscy odłożą te powroty na ostatnią chwilę, po prostu ten ruch na głównych ciągach komunikacyjnych będzie wzmożony. A im większy jest ruch, tym większe jest prawdopodobieństwo powstawania zdarzeń drogowych - dodaje policjant.





Od piątku na drogach garnizonu mazowieckiego trzy osoby zginęły, a 39 zostało rannych - w sumie od minionego piątku na mazowieckich drogach doszło do 30 wypadków.

