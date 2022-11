Policja: od piątku na polskich drogach zginęło 18 osób

Od piątku do poniedziałku przed dniem Wszystkich Świętych na polskich drogach zginęło 18 osób. Doszło do 247 wypadków, 281 osób zostało rannych. Choć to mniej niż przed rokiem, apelujemy o rozsądek i ostrożność na drodze - podkreślił nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.