Dwa martwe łosie w powiecie makowskim. Miały rany postrzałowe

Dwa martwe łosie z ranami postrzałowymi znaleziono w miejscowości Małki i Drozdowo w gminie Rzewnie. Wszczęto dochodzenie w kierunku kłusownictwa. — Na miejscu odnalezienia zwierząt policjanci zabezpieczyli ślady, które posłużą do określenia przyczyn i okoliczności, w jakich zginęły łosie — mówi Monika Winnik z makowskiej policji.

W gminie Rzewnie znaleziono dwa martwe łosie (autor: Policja Mińsk Mazowiecki)

W gminie Rzewnie w powiecie makowskim znaleziono dwa martwe łosie. Zwierzęta miały rany postrzałowe.

Jedno z nich znaleziono w polu, a drugie pod lasem. Oba łosie znajdowały się w dwóch różnych miejscowościach: Małki i Drozdowo.

Rzecznik prasowy makowskiej policji Monika Winnik przekazuje, że wszczęto dochodzenie w kierunku kłusownictwa.

— Na miejscu odnalezienia zwierząt policjanci zabezpieczyli ślady, które posłużą do określenia przyczyn i okoliczności, w jakich zginęły łosie. Czynności w tej sprawie prowadzone są w kierunku kłusownictwa. Jeśli ktoś posiada jakieś informacje na ten temat, to poprosimy o przekazanie ich do makowskiej policji — mówi Winnik.

Łosie są objęte ochroną gatunkową. Zabijanie ich jest całkowicie zabronione. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

