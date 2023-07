Drogi wojewódzkie w Pruszkowie i Brwinowie zostaną wyremontowane Przemysław Paczkowski 13.07.2023 20:32 Dwie drogi wojewódzkie przejdą modernizację – to odcinki na drodze nr 719 w Pruszkowie i 720 w Brwinowie. Ta pierwsza zyska nowe rondo turbinowe u zbiegu ulic Przyszłości, Działkowej i Emancypantek. Ma to na celu uspokojenie ruchu w tym miejscu.

Remont dróg na Mazowszu (autor: Marta Milewska/Twitter)

Dwie drogi wojewódzkie zostaną wyremontowane. Chodzi o drogę nr 719 w Pruszkowie i 720 w Brwinowie.

Ta ostatnia inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Biskupickiej na odcinku od ulicy Glinanej do Szkolnej. Kilometrowy odcinek jezdni zyska nową konstrukcję oraz system odprowadzania wody deszczowej.

Jak zauważa radna sejmiku Mazowsza Anna Brzezińska, są to bardzo potrzebne inwestycje.

– Wydawałoby się, że krótkie odcinki, ale niezwykle ważne z perspektywy użytkowników tych dróg. To poprawi bezpieczeństwo, upłynni ruch i poprawi też estetykę. To niezwykle ważne dla pieszych, rowerzystów i dla samych mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z tych odcinków dróg – mówi.

Koszt obu inwestycji szacowany jest na około 23 milionów złotych.

W przypadku Brwinowa wykonawca ma 11 miesięcy na realizację. W Pruszkowie zajmie to trochę dłużej – 16 miesięcy.

❗️Ponad 2️⃣3️⃣ mln zł – tyle łącznie @SejmikMaz przeznaczy na rozbudowę DW 720 w Brwinowie i przebudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Przyszłości w Pruszkowie. Umowy podpisane, prace ruszą niebawem. 🏗🚧 pic.twitter.com/CWwonlJAVg — Marta Milewska (@rzecznikUMWM) July 13, 2023

