Cyklon Ulf uderzy w Polskę. Wieczorem będzie niebezpiecznie. RCB rozsyła ostrzeżenia Cyryl Skiba 17.02.2023 13:44 Uwaga na głowy! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed wichurami. Wieczorem wiatr przekroczy 100km/h. Najsilniej powieje na północy, zachodzie i północnym zachodzie kraju. W późnych godzinach wieczornych zasięg wichury będzie się zwiększać w głąb kraju i dotrze nad Mazowsze. Przed silnym wiatrem ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rozsyłając alerty.

Szczególnie ostrzegamy mieszkańców północnego Mazowsza - chodzi o wszystkie powiaty na północ od Sochaczewa, Nowego Dworu, Wyszkowa, Pułtuska i Ostrowi Mazowieckiej. Tam obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia.

Lokalnie może powiać nawet do 100 kilometrów na godzinę. Przygotujmy się - ostrzega synoptyk Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Na północy i zachodzie Mazowsza porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/h a lokalnie nawet do 100 km/h. W centrum, na wschodzie i południu Mazowsza te porywy wiatru będą osiągać 70 km/h do 80 km/h - przewiduje synoptyk.

Poniżej Warszawy i na wschodzie powieje nieco słabiej, średnio do 45 km/h, w porywach do 85 km/h - to ostrzeżenia pierwszego stopnia.

- Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są na godziny nocne, a zwłaszcza na drugą połowę nocy. W ciągu dnia porywy będą stopniowo słabnąć. Najdłużej porywy wiatru przekraczające 70 km/h utrzymają się na północy Mazowsza i tam tak silny wiatr może być notowany praktycznie przez cały dzień - dodaje. Strażacy apelują - pozamykajmy okna, zbierzmy przedmioty z tarasów i ogródków, unikajmy spacerów. Miejscami wiatr może uszkadzać lub zrywać dachy oraz łamać drzewa i gałęzie. Możliwe będą przerwy w dostawie prądu. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do sobotniego wieczora.