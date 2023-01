Ciemności zdają egmzamin. Gmina Pniewy oszczędza na wyłączonych latarniach Iwona Rodziewicz-Ornoch 02.01.2023 19:32 Mimo wyłączenia latarni, przestępczość nie wzrosła, a oszczędności już są. Tym może się pochwalić gmina Pniewy w powiecie grójeckim. Ciemno jest tam między godziną 23:00 a 5:00 rano.

Latarnie (autor: pixabay)

- I tak będzie z pewnością do wiosny, kiedy podejmiemy decyzję, co dalej - mówi wójt Ireneusz Szymczak. - Z tych rachunków, które już były, pozwoliło to nam, że na ostatniej sesji, już zdejmowaliśmy pieniądze z oświetlenia ulicznego. To było jakieś kilkanaście tysięcy, póki co. Natomiast już widać, mimo że konkretnych danych nie mamy, że ta oszczędność będzie - tłumaczy.



Wójt twierdzi, że od czasu, kiedy wyłączono w nocy na 6 godzin latarnie, przestępczość nie wzrosła, a mieszkańcy już się przyzwyczaili.

- Póki co, to nie widzę takich spacerowiczów po godzinie 23:00. Myślę, że ci, którzy nawet chcą pospacerować, mieszkańcy napływowi, to zrobią to do 23:00 i myślę, że będzie w porządku - wyjaśnia.



Od dzisiaj lampy uliczne będą też świecić krócej w Płońsku. Wyłączone będą od 23:30 do 4:30.

