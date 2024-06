Atlas „Mazowsze na rowery” już dostępny. W środku 25 sprawdzonych tras Adrian Pieczka 19.06.2024 21:54 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wydała specjalny atlas, w którym miłośnicy podróży rowerowych znajdą 25 tras. Są sprawdzone, zróżnicowane oraz bezpieczne. Mają od kilkunastu do kilkuset kilometrów. Dodatkowo zamieszczono ślad GPX, który można ściągnąć na urządzenie. Atlasy dostępne są w 10 punktach informacji turystycznej Mazowsza.

Jest nowy atlas „Mazowsze na rowery” (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

25 tras rowerowych na Mazowszu w nowym specjalnym wakacyjnym atlasie. Został wydany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić urlop na jednośladzie.

Trasy są bardzo zróżnicowane — mają od kilkunastu do kilkuset kilometrów. Dyrektor MROT Dorota Zbińkowska podkreśla, że można je uruchomić z poziomu nawigacji.

— W opisie tego atlasu, oprócz tych 25 propozycji, do każdej trasy znajdą państwo przede wszystkim ślad GPX, który można sobie ściągnąć, i zainstalować albo na telefon, albo na licznik rowerowy. To nie jest tylko poglądowa mapka. Dzięki niej wiadomo, gdzie dokładnie pojechać, gdzie jest skręt. To jest trasa zjeżdżona, więc sprawdzona i bezpieczna — mówi Zbińkowska.

Znajdziemy tam też profil wysokościowy czy rodzaje nawierzchni na trasie.

Atlasy dostępne są w 10 punktach informacji turystycznej Mazowsza. W Warszawie znajdziemy go w Pałacu Kultury i Nauki. Cały atlas można również pobrać również ze stron modanamazowsze.pl.

