Darmowe badanie wzroku dziś w Legionowie. Czy potrzebne jest skierowanie? Adrian Pieczka 24.11.2024 06:33 Dziś w Legionowie bezpłatnie zbadamy wzrok. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza do Liceum im. Marii Konopnickiej przy ulicy Piłsudskiego w Legionowie. Od godziny 9:00 do 17:00 będziemy mogli za darmo przeprowadzić przesiewowe badanie wzroku.

Badania okulistyczne (autor: pixabay)

Samorząd Mazowsza zaprasza dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Celem programu jest profilaktyka chorób wzroku i zapobieganie utracie samodzielności i niezależności spowodowanej chorobami oczu.

Jak mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, czas oczekiwania na wizytę w poradniach okulistycznych jest długi.

– Na cito jest to 45 dni. W trybie normalnym ponad 130 dni. Ten czas oczekiwania powoduje to, że mieszkańcy albo się zniechęcają do badań profilaktycznych, albo niektóre choroby oka zostają wykrywane za późno. To utrudnia i wydłuża samo leczenie – mówi Brzezińska.

Dla osób, które poszukują informacji nt. badań okulistycznych – także akcji w Legionowie – powstała specjalna infolinia.

– Działa w poniedziałki od 16 do 21 i w piątki od 8 do 13. Jest to numer telefonu 602 63 44 00. Po to, żeby pod tym numerem dowiedzieć się więcej o możliwości wykonania badań – dodaje Brzezińska.

Badania w Legionowie odbędą się w niedzielę w pomiędzy 9:00 a 17:00 w Liceum im. Marii Konopnickiej przy ulicy Piłsudskiego. Skierowanie od lekarza nie jest wymagane.

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu, dowodu osobistego i okularów, jeśli są one potrzebne do wypełnienia druków. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów należy udać się do rejestracji, gdzie zostanie nadany numer pacjenta, według którego dana osoba będzie miała wykonane badania. Kolejne badania odbędą się w grudniu w warszawskim Wilanowie.

Polskie Radio RDC jest patronem akcji „Dobry Wzrok Mazowszan”.

