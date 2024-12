Dzieła z Narodowego Muzeum Sztuki w Kijowie dostępne na wystawie w Warszawie RDC 06.12.2024 20:06 Dzieła europejskich mistrzów, poloniki oraz dwa obrazy z kolekcji ostatniego króla Polski, do niedawna uznawane za zaginione można od dziś oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. Na ekspozycję trafiło prawie 40 eksponatów z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie. To pierwsza tak obszerna prezentacja zbiorów kijowskiego Muzeum poza granicami Ukrainy.

Gabinet sztuki europejskiej. Arcydzieła z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie (autor: Zamek Królewski)

Od 6 grudnia w Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać prawie czterdzieści dzieł pochodzących z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie. Ekspozycja przedstawiająca znamienity fragment europejskiej części kolekcji muzeum jest pierwszą tak obszerną prezentacją zbioru Chanenków poza granicami Ukrainy.

Na wystawie w Zamku, obok dzieł Rubensa, Bellotta, czy Juana de Zurbarána znajduje się kilka wspaniałych poloników, jak Portret Stanisława Augusta w stroju Henryka IV. Zaprezentowano także dwa obrazy z kolekcji ostatniego króla, do niedawna uważane za zaginione.

Wystawa prezentowana jest w przestrzeni Biblioteki Królewskiej, jedynym oryginalnym wnętrzu Zamku Królewskiego, które przetrwało II wojnę światową. Miejsce to tworzy istotny kontekst dla wystawy jako namacalny symbol przetrwania skarbów kultury w obliczu pożogi wojennej.

Gabinety sztuki

Kurator ekspozycji Tomasz Jakubowski wyjaśnia, że koncepcja wystawy przywołuje powstające w XVII i XVIII wieku gabinety sztuki. Były to osobne pomieszczenia w domach i pałacach zamożnych ludzi, wypełnione obrazami, rzeźbami, porcelaną i innymi drogocennymi okazami.

Gabinety początkowo udostępniane nielicznym, z czasem stały się dostępne dla szerokiej publiczności. Jak dodaje Jakubowski, taki gabinet powstał w Zamku Królewskim.

— Mamy obrazy włoskie, flamandzkie, francuskie, hiszpańskie, a wśród artystów są Rubens, Juan de Zurbarana, czy Bellotto — zaznacza Jakubowski.

Po rosyjskich atakach na Kijów jesienią 2022 roku dyrekcja Muzeum zdecydowała się wypożyczyć część kolekcji sztuki Zamkowi Królewskiemu w Warszawie.

— Dzieła zabezpieczono, poddano konserwacji i tak powstała nowa wystawa — mówi dyrektorka Zamku Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk.

Podkreśla, że z jednej strony jest ona efektem akcji ratunkowej i ewakuacji najcenniejszych dzieł sztuki z Kijowa, a z drugiej to okazja, by je przebadać, odrestaurować i pokazać polskiej publiczności. Wystawa będzie dostępna do 30 marca.

Narodowe Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie to największa i najcenniejsza kolekcja sztuki w Ukrainie. Obejmuje dzieła europejskie, azjatyckie i starożytne. 10 października 2022 roku w wyniku serii ataków rakietowych budynek Muzeum został poważnie uszkodzony. Dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu dzieł udało się uniknąć strat w kolekcji.

Czytaj też: Słuchowisko „Siostra Cora” wg opowiadania Cortazara w „Wieczorze literackim” RDC