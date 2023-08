Anna Maria Jopek i Arnon Palty na 5. Victor Young Jazz Festival w Mławie [PROGRAM] Adam Abramiuk 10.08.2023 17:19 Anna Maria Jopek i Arnon Palty zagrają na 5. Victor Young Jazz Festival. Wydarzenie odbędzie się we wrześniu w Mławie, a dziś organizatorzy podali program imprezy. To dwa dni z muzyką jazzową na najwyższym poziomie. – W programie koncerty wybitnych muzyków, wystawy i spotkania z artystami – mówi dyrektor artystyczny Victor Young Jazz Festival Kuba Stankiewicz.

Program 5. Victor Young Jazz Festival 2023 (autor: Victor Young Jazz Festival Mława)

W Mławie od 22 do 23 września odbywać się będzie 5. Victor Young Jazz Festival. Wystąpią m.in. Anna Maria Jopek, Arnon Palty i Hagai Amir z Izraela, których gościnnie wspierać będą Sebastian Frankowski i Kuba Stankiewicz, dyrektor artystyczny wydarzenia i inicjator powstania festiwalu.

– Będzie między innymi festiwalowe kino studyjne. Zagra zespół Wojciecha Staroniewicza, projekt Strange Vacation, otwarcie wystawy pokonkursowej „Muzyką malowane”, koncert zespołu Babie Lato Anny Marii Jopek i Piotra Wojtasika z elementami Victora Younga. Koncert młodych muzyków „Dźwiękami Victora Younga” i koncert Big Bandu ze Śląska pod dyrekcją Grzegorza Nagórskiego – powiedział Stankiewicz.

Gwiazdą festiwalu będzie Arnon Palty, profesor Jerozolimskiej Akademii Muzyki i Tańca. Wystąpi z nim saksofonista Hagai Amir i perkusista Sebastian Pankiewicz. Jak powiedział Platy, to wyjątkowe połączenie.

– Victor Young, podobnie jak wielu innych polskich artystów, był żydem, można to wyczuć w jego muzyce. To jest bardzo amerykańskie, ale też bardzo polskie i na pewien sposób także żydowskie. Stawia na tradycję, co bardzo słychać. Kiedy myślimy o jazzie, to myślimy właśnie o Youngu czy Gershwinie – zauważył.

Victor Young Jazz Festival – kultura i tradycja

Jazzowy festiwal w Mławie nawiązuje do postaci i twórczości Victora Younga (1899–1956), właściwie Abe Jabłoń, którego rodzina pochodziła z tego miasta. Był on kompozytorem mieszkającym i pracującym w USA. W jego dorobku znajdują się utwory do ok. 300 filmów, które powstały w Hollywood.

– Victor Young Jazz Festival jest wyjątkowym wydarzeniem i ma już bardzo wysoką renomę, od samego początku zresztą – powiedział burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

– Chciałem podziękować za to, że jest taka możliwość, aby poznać Victora Younga, którego korzenie są w tym mieście – podkreślił z kolei Stankiewicz. Zwrócił przy tym uwagę, że Victor Young to jeden z najwybitniejszych twórców muzyki, którego nazwisko wymawia się razem z takimi artystami, jak np. Cole Porter.

Victor Young Jazz Festival – program

5. Victor Young Jazz Festival odbywać się będzie od 22 do 23 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie.

W pierwszym dniu odbędą się koncerty Wojciecha Staroniewicza „Strange Vacation” oraz zespołu Babie Lato z Anną Marią Jopek i Piotrem Wojtasikiem. Z kolei w drugim dniu wydarzeniem będzie występ Arnona Palty’ego i Hagaia Amira z gościnnym udziałem Sebastiana Frankowskiego i Kuby Stankiewicza „Tribute to Victor Young”, przy czym zaplanowano również koncert młodych muzyków „Dźwiękami Victora Younga” oraz Big Bandu ze Śląska pod kierownictwem Grzegorza Nagórskiego.

W przerwie między koncertami zorganizowana zostanie tradycyjnie już aukcja prac dzieci w konkursie plastycznym „Muzyką malowane” – dochód z niej, jak poprzednio, przekazany zostanie na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. Czynna będzie też retrospektywna wystawa „Pięć lat Victor Young Jazz Festival Mława”.

Organizatorami 5. Victor Young Jazz Festival są samorząd Mławy, Fundacja For Art, Miejski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna, a współorganizatorami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Kim był Victor Young?

Victor Young jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki filmowej – był 22 razy nominowanym do Oscara. Główną nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej otrzymał za muzykę do filmu „W 80 dni dookoła świata” z 1956 r. w reż. Michaela Andersona. Kompozytor ukończył Konserwatorium Muzyczne w Warszawie, a znaczną część dzieciństwa spędził u rodziny na Mazowszu, w tym w Mławie.

Podczas dotychczasowych edycji Victor Young Jazz Festival w Mławie wystąpili m.in.: Grażyna Auguścik, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Andrzej Jagodziński, Artur Dutkiewicz oraz band Młynarski-Masecki.

