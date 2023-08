„Pociąg do czytania” – wakacyjna Strefa NPRCz 2.0 na dworcach kolejowych Przemysław Paczkowski 04.08.2023 21:33 „Pociąg do czytania” wyruszył w trasę. To nowa akcja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jej celem jest przypomnienie o zaletach czytania, jako przyjemnego i wartościowego sposobu spędzania czasu.

„Pociąg do czytania” – wakacyjna Strefa NPRCz 2.0 na dworcach kolejowych (autor: pixabay)

Ruszyła akcja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 „Pociąg do czytania”.

- "Pociąg do czytania" to atrakcje dla starszych i młodszych - mówił dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski. - Czyli coś do porysowania, zakładki, wymiana książek, a przede wszystkim, żeby z książką usiąść, kalambury. Czyli wszystko, co jest zrobione bez komórki, z dobrym relaksem, a przede wszystkim z książką - wyjaśnił.

Akcję rozpoczęła wizyta na Dworcu Wschodnim. Każdy pasażer mógł bezpłatnie skorzystać ze strefy z książkami i atrakcjami dla najmłodszych.

- Czytanie w podróży jest najprzyjemniejsze - stwierdził dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. - Wiele tekstów powstało dzięki pociągom. Wielu poetów, wielu pisarzy mówi, że najlepsze pomysły przyszły im w głowie. Czytanie i pisanie w pociągach jest bardzo ważne i bardzo budujące nas wewnętrznie, bo to czas, kiedy jesteśmy wyłączeni z naszej codzienności - tłumaczył.

W każdy piątek do 1 września przenośne biblioteki będą pojawiać się na kolejnych dworcach kolejowych w Polsce.

Czytaj też: 60 aktorów, reżyserów i komików. Znamy program Big Festivalowskiego w Płocku