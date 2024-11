Narodowe Święto Niepodległości. Dziś specjalny koncert na Cytadeli Warszawskiej

Dziś wieczorem odbędzie się specjalny koncert folkowy „Wspólna Niepodległa” na Cytadeli Warszawskiej. 16 artystów będzie reprezentować 16 województw. W związku z wydarzeniem ZTM uruchomił specjalną linię autobusową „Linia Wspólna Niepodległa”. Autobusy będą kursować co około 15 minut od godziny 15:00 do 21:00, przewożąc pasażerów z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli i z powrotem.