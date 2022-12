„Różewiczogranie”. Monodram Wiesława Komasy w RDC! RDC 07.12.2022 12:13 W piątek 16 grudnia na antenie RDC „Różewiczogranie”. To wybitny spektakl skupiony na tekście i widzu, oszczędny w środkach, ale dogłębnie przejmujący w wyrazie. To popis sztuki aktorskiej Wiesława Komasy, który nie tylko mówi tekstami wielkiego poety, przywracając słowu moc, ale staje się Różewiczem, odsłaniającym własnego Człowieka.

„Różewiczogranie”. Monodram Wiesława Komasy w RDC! (autor: MDK Radomsko)

W swoim artystycznym wędrowaniu idę pod rękę z Poezją od wielu, wielu lat. Ona wciąż ukazuje mi nowe przestrzenie tej samej Tęsknoty. Z niektórymi utworami zaprzyjaźniam się i zapraszam do wspólnego koncertowania, to znaczy do dialogu na tematy, które są dla mnie nieustannie ważne. I tak wędrujemy przez stare znajomości np. Kochanowskiego, Norwida, Wittlina, ks. Twardowskiego, Nerudę, Tagorę, Hessego, Szekspira, Konwickiego ale i nowsze jak chociażby Filozofię po góralsku ks. Tischnera i te, nad którymi pochylam się naprawdę od dawna, ale wciąż wydaje mi się, że przez zawiłość i porażającą prostotę Tadeusza Różewicza są dla mnie wciąż do odkrywania. Premierowy monodram „Różewiczogranie” chce zebrać rozrzucenie świata poetyckiego w wędrówce teatralnej za prawdą i formą Słowa - mówi Wiesław Komasa.

Emocjonalna podróż przez twórczość Różewicza

Wiesław Komasa w inscenizacji jest niezwykle autentyczny. Słowa, które wypowiada nabierają ogromnej wagi, a ton głosu, dykcja oraz tempo wypowiedzi budują poruszenie w publiczności. Artysta przekazuje widzom nie tylko słowa, ale i emocje, które płyną z twórczości Różewicza. Dodaje słowom życia. Każde zdanie trafia bezpośrednio do publiczności i pozwala na własne interpretacje oraz szeroko pojęte spostrzeżenia.

„Różewiczogranie” w wykonaniu Wiesława Komasy, to niezwykle emocjonalna podróż przez twórczość poety. Zaprezentowana publiczności z największą starannością, z dbałością o każdy detal widowiska oraz z niepodważalnym szacunkiem do Różewicza i jego dzieł. Skromna, przyciemniona sala, z wyważonym oświetleniem, które obejmuje jedynie artystę na scenie i nadaje dramatycznego efektu widowisku.

Reżyseria, Scenariusz: Wiesław Komasa

Wykonuje: Wiesław Komasa

Na podstawie twórczości Tadeusza Różewicza

Wiesław Komasa - aktor, reżyser, pedagog, profesor tytularny Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Ukończył PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Pracował kolejno: w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu, w Teatrze Nowym w Poznaniu i w zespole Janusza Wiśniewskiego w Warszawie. Zagrał kilkadziesiąt ról teatralnych u takich reżyserów, jak: I. Cywińska, M. Prus, J. Nyczak, J. Wiśniewski, P. Cieplak, M. Jarnuszkiewicz, P. Łazarkiewicz, M. Treliński, J. Englert, J. Lassale, Cywińska, M. Prus, J. Nyczak, J. Wiśniewski, P. Cieplak, M. Jarnuszkiewicz, P. Łazarkiewicz, M. Treliński, J. Englert, J. Lassale, J. Stuhr. Jest też wielokrotnym laureatem Festiwali Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu i Toruniu. W 2006 roku reprezentował Polskę na Światowym Festiwalu Szekspirowskim w Armenii ze spektaklem "Yoric, czyli spowiedź błazna". W 2015 roku otrzymał Grand Prix za monodram "Różewiczogranie" (wg T. Różewicza) i nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne, zaś na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu w 2015 roku otrzymał nagrodę ZASP-u za kreację aktorską. W 2018 roku otrzymał nagrodę jubileuszową 50-lecia Ogólnopolskiego Festiwalu Monodramu we Wrocławiu. W swoim dorobku artystycznym ma również prace reżyserskie w takich teatrach, jak: Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr im. Horzycy w Toruniu, Teatr im. Węgierki w Białymstoku, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr im. Gombrowicza w Gdyni, Teatr w Zielonej Górze (za spektakl "O beri, beri" wg "Matki" Witkacego otrzymał nagrodę za najlepszy spektakl roku). Z powodzeniem wyreżyserował również spektakl "O beri, beri" wg "Matki" Witkacego w Teatrze im. R. Rollanda w Paryżu.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.

Czytaj też: Adepci aktorstwa interpretują poezję, czyli wiersze Orfeusza w RDC