146. urodziny Leśmiana - spektakl dziennikarki RDC Beaty Jewiarz RDC 18.01.2023 20:15 „Natura ludzka” - spektakl na podstawie wierszy Leśmiana z okazji 146. rocznicy urodzin poety już w sobotę 21 stycznia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty przy ulicy Radomskiej. Autorką spektaklu jest występująca na scenie nasza dziennikarka - Beata Jewiarz. Pokaz o 18:00.

Poetycko-muzyczny spektakl „Natura ludzka” (autor: Franciszek Mazur)

Natura, miłość, relacja człowieka z przyrodą – to tematy przewodnie spektaklu poetycko-muzycznego „Natura ludzka”. Przedstawienie jest nowoczesnym spojrzeniem na poezję Bolesława Leśmiana − łączy słowo poetyckie z muzyką oraz ruchem i grafikami, prezentując wnikliwy obraz natury i ludzkich emocji.

Autorką scenariusza i koncepcji spektaklu jest Beata Jewiarz – aktorka, autorka projektów, dziennikarka.

– To bardzo szczególna opowieść o miłości. Bolesław Leśmian miłości oddał dużą część swojego życia, zarówno osobiście, jak i w swojej twórczości. Pisał wiersze dla swojej żony, dla swojej kochanki również, ale także dla córek. My koncentrujemy się na twórczości związanej z relacją kobieta – mężczyzna. Jest to wybór wierszy, któremu towarzyszy muzyka Maćka Golińskiego i obrazy Justyny Stoszek – opowiadała Beata Jewiarz.

Przedstawieniu towarzyszy wykład o życiu i twórczości Bolesława Leśmiana w formie performatywnej opowieści w wykonaniu dziennikarki RDC. W spektaklu obok Beaty Jewiarz na scenie Jakub Snochowski. Muzyka: Maciej Goliński; grafiki: Justyna Stoszek.

Beata Jewiarz w RDC była autorką programów „Samo życie”, „Leniwa Sobota”, a aktualnie (od 2001 roku) „Niedzielny Poranek” oraz (od 2015 roku) „Mnie się to podoba”. Można ją usłyszeć również w audycji „Popołudnie RDC”.

