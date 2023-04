Rusza ogólnopolski konkurs „eduAKCJA medialna w szkole” RDC 26.04.2023 17:50 Centrum Edukacji Medialnej zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie „eduAKCJA medialna w szkole”. Jest on skierowany do nauczycieli chcących samodzielnie lub w zespole wypracować innowacyjne metody nauczania o mediach. Zadaniem konkursowym jest stworzenie kreatywnego scenariusza zajęć lub dedykowanego projektu.

Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole” (autor: Centrum Edukacji Medialnej)

„eduAKCJA medialna w szkole” to konkurs organizowany przez Centrum Edukacji Medialnej skierowany do nauczycieli. Główna nagroda wynosi 30 tys. zł, a łączna pula nagród to aż 70 tys. zł!

Konkurs to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w kreatywną realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja, wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego przekazu. Skierowana jest do pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Główny cel to zintegrowanie powstałych w ramach konkursu projektów z programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Zadaniem jest nie tylko stworzenie jakościowych koncepcji, ale przede wszystkim udokumentowane przeprowadzenie zajęć w placówce. Przygotowanie filmów, prezentacji multimedialnych, fotoreportaży i konspektów, spośród których najciekawsze zostaną wydane w 2024 roku. Powstała publikacja będzie inspiracją dla innych nauczycieli, wsparciem dydaktycznym w realizacji zajęć.

– Edukacja medialna powinna towarzyszyć nam przez całe życie i być prowadzona permanentnie już od najmłodszych lat: w rodzinie, w szkole. W tym ujęciu to działanie zmierzające do wyposażenia dzieci i młodzieży w kompetencje medialne, nauka świadomego i krytycznego posługiwania się mediami. Brak jednoznacznej i spójnej koncepcji edukacji medialnej w szkole powoduje, że należy w większym stopniu skupić się na rozwijaniu praktycznych umiejętności w obszarze korzystania z mediów, również tych cyfrowych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest między innymi organizowany przez nas konkurs – tłumaczy dyrektor Centrum Edukacji Medialnej dr Paulina Prędotka.

Konkurs rozpoczął się 26 kwietnia 2023 roku. Działania konkursowe powinny przebiegać w dwóch fazach: planowania – do 31 maja 2023 r. i realizacji – do 26 października 2023 r. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala połączona z częścią konferencyjną w grudniu 2023 r. Wtedy zostaną nagrodzeni laureaci.

Jury będzie oceniać prace konkursowe w kilku kryteriach:

innowacja pedagogiczna i kreatywność,

technika i jakość prezentacji,

skala i zasięg przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,

ewaluacja projektu,

kompletna realizacja od fazy pomysłu po rezultat końcowy.

Szczegóły i Regulamin Konkursu znajdują się na stronie: cempolska.pl/konkurs.